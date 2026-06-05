Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) trên địa bàn thành phố, dự kiến áp dụng từ ngày 1/7.