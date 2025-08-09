TPHCM đang thí điểm lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phát sáng nhằm nâng cao khả năng nhận diện của người tham gia giao thông, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng.

Theo ghi nhận của VietnamNet, hệ thống biển báo giao thông phát sáng được triển khai tại vạch đi bộ trước số 18 Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn), cầu Phạm Văn Chí (phường Bình Phú), hai vị trí tại vòng xoay Lăng Cha Cả theo hướng Trường Chinh và Phạm Văn Hai, và cầu đi bộ Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Hòa) với các biển báo cấm xe khách, xe tải và hạn chế chiều cao.