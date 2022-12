Trấn Thành nói tiếng Anh lưu loát, pha trò hài hước bên Lý Thi Vận

Tham gia Lễ trao giải Truyền hình châu Á - Asian TV Awards lần thứ 27, Trấn Thành và sao TVB Lý Thi Vận tương tác ăn ý trước khi công bố cái tên chiến thắng các hạng mục.

Lễ trao giải Truyền hình châu Á - Asian TV Awards lần thứ 27 tại Philippines, Trấn Thành và Lý Thi Vận là 2 nghệ sĩ trao giải các hạng mục như Best original digital entertainment programme, Best single drama or telemovie,...

Trao giải cùng sao Bằng chứng thép 4, Trấn Thành tự tin, thoải mái. Anh nói tiếng Anh lưu loát và pha trò một cách tự nhiên. Sau sự kiện, MC chụp ảnh kỷ niệm cùng các sao Hong Kong như Lý Thi Vận, vợ chồng Viên Vỹ Hào - Trương Bảo Nhi,...