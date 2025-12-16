Theo kết quả Khảo sát Chỉ số Chính phủ hiệu quả năm 2025 vừa được công bố, Việt Nam được ghi nhận là một trong những quốc gia có sự cải thiện mạnh mẽ nhất về năng lực quản trị tại châu Á, tăng 12 bậc (từ 60 lên 48) so với năm 2021.