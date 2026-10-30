Việt Nam được Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo có tỷ lệ thất nghiệp 2,1% trong năm 2026, ngang Singapore. Với mức này, Việt Nam thuộc nhóm 10 nền kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong số 103 nền kinh tế được thống kê.