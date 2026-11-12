Ngay trong lần đầu chính thức tham gia Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo thế giới 2026, Việt Nam đạt vị trí thứ 37 trong số 70 nền kinh tế, đứng thứ 3 trong 6 nền kinh tế Đông Nam Á được đánh giá.