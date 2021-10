"Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những giá trị tốt đẹp mà các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo đã làm, đã đóng góp với cộng đồng, với đất nước".

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ ngày 22/5/2021.

Thời gian qua, khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, rất nhiều chức sắc tôn giáo đã tình nguyện vào tuyến đầu chống dịch hoặc tham gia các bếp ăn từ thiện để nấu hàng triệu suất cơm gửi tặng các y bác sỹ ở bệnh viện dã chiến, những người nghèo ở khu cách ly, điều trị. Không chỉ có vậy các tôn giáo cùng đồng lòng chống dịch, tham gia đóng góp cho tuyến đầu, nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Ngày 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư gửi các chức sắc, chức việc tôn giáo và đồng bào có đạo. Xin chia sẻ lại toàn văn bức thư này.

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

Thân ái gửi: Quý vị chức sắc, chức việc các tôn giáo và đồng bào có đạo!

Đại dịch COVID-19 đang ghi vào lịch sử nhân loại những năm đầu thế kỷ 21, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều thấm thía sâu sắc hậu quả vô cùng lớn, tác động tiêu cực mang tính toàn cầu của dịch bệnh.



Đất nước ta đã trải qua những thời khắc khó khăn của dịch COVID-19. Đến nay, chúng ta cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh bùng phát lần thứ tư trên phạm vi toàn quốc dẫu phía trước còn nhiều gian nan và thách thức.



Chính trong thời khắc khó khăn ấy, lòng yêu nước, sự đoàn kết tôn giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc, giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, tinh thần sống tốt đời đẹp đạo là sức mạnh Việt Nam. Chúng ta có niềm tin chiến thắng bởi ý chí, quyết tâm hoạt động của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, sự đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân.



Chính niềm tin ấy được thắp sáng, các chức sắc tôn giáo đã vận động, đoàn kết đồng bào có đạo chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân với đất nước. Nhiều hoạt động, lễ trọng của các tôn giáo đã tạm dừng hoặc hủy bỏ. Nhưng tất cả đồng bào có đạo đều đồng lòng thực hiện, tất cả vì sức khỏe cộng đồng, vì sự an toàn của xã hội. Những việc làm ý nghĩa đó, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh “tôn giáo nào cũng từ bi nhân đạo mà ra”.

Bếp ăn từ thiện Tường Nguyên đã nấu hàng triệu suất cơm gửi tặng các y bác sỹ ở bệnh viện dã chiến, những người nghèo ở khu cách ly, điều trị tại TP.HCM.

Chính niềm tin ấy được thắp sáng, chúng ta đã thấy rõ những bức tranh đẹp được vẽ nên bởi trách nhiệm và lòng nhân ái của các chức sắc, tín đồ các tôn giáo và đồng bào có đạo. Nhiều người đã không quản ngại vất vả, hiểm nguy sẵn sàng tham gia tuyến đầu chống dịch và làm công tác thiện nguyện hỗ trợ đồng bào. Trong hành trình đầy nghĩa cử đó, có những tấm gương đã ra đi mãi mãi.



Tất cả chúng ta đều cảm động, cảm phục và biết ơn những tấm lòng vàng vì cộng đồng.

Chính niềm tin ấy được thắp sáng, nhiều chức sắc tôn giáo là tấm gương, truyền cảm hứng, động viên các tín đồ tôn giáo đồng lòng hành động để chiến thắng dịch bệnh.



Thời gian tới, chúng ta thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Sự đóng góp của các chức sắc, tín đồ các tôn giáo là nhân tố có ý nghĩa để chúng ta nhanh chóng phục hồi kinh tế đất nước và mang lại cuộc sống tốt đẹp, ấm no cho nhân dân.



Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những giá trị tốt đẹp mà các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo đã làm, đã đóng góp với cộng đồng, với đất nước. Chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện các quy định trong Hiến pháp, pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Với tinh thần đó, tôi kêu gọi chức sắc, chức việc các tôn giáo và đồng bào có đạo tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng với chính quyền, nhân dân trong công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội đất nước.



Chúc quý vị chức sắc, chức việc, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo sức khỏe, bình an và nhiều thành tựu".

An Đông