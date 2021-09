Bên cạnh những Paris, Rome hay London thì hàng trăm thị trấn nhỏ rải rác khắp châu Âu chính là nơi thể hiện rõ nét nhất bản sắc của lục địa này. Đó có thể là một vùng đất nằm ven biên giới Iceland với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ hay cũng có thể là những khu định cư lâu đời bên bờ biển Đen. Những thị trấn 'cổ tích' này chắc chắn là điểm đến thú vị mà du khách không thể bỏ qua khi đặt chân tới châu Âu.

Thị trấn Zell am See, Áo. Nguồn: Daniel Frank | Unsplash

Đứng đầu trong danh sách này là thị trấn nhỏ xinh nhất châu Âu, Zell am See ở Áo. Nằm bên hồ Zell và ngọn núi Schmittenhöhe hùng vỹ, thị trấn Zell am See nổi tiếng với chuyến tàu cổ Pinzgauer Lokalbahn đi qua dãy Alps hay thác Krimml tuyệt đẹp.

Du khách đến đây còn có thể tham gia nhiều hoạt động khác như trượt tuyết, lướt ván tuyết vào mùa đông hay bơi lội, đi xe đạp đường dài vào mùa hè.

Thị trấn Gangi, Sicily. Nguồn: Sandro Bisaro | Travel and Leisure

Gangi được mệnh danh là thị trấn nhỏ 'ma thuật' của người Sicily với các tòa lâu đài trải dài khắp đỉnh đồi đan xen là những nhà thờ được xây dựng từ thời Trung cổ.

Nổi bật nhất Gangi là hàng trăm ngôi nhà màu nâu vàng óng ánh như nắng mặt trời. Thấp thoáng phía xa, du khách có thể trông thấy ngọn núi Etna khổng lồ. Bao quanh thị trấn là một con đường vòng đi xuống khu lăng mộ dưới lòng đất Chiesa Madre Gangi, nơi các linh mục thực hiện thuật ướp xác từ xa xưa.

Thị trấn Bled, Slovenia. Nguồn: Greenvalley Pictures | Unsplash

Khung cảnh thần thoại ở Bled, Slovenia đẹp như một bức tranh vẽ trong các câu chuyện cổ của anh em nhà Grimm. Nổi bật nhất thị trấn nhỏ này là một nhà thờ được xây dựng từ thế kỷ 17 trên hòn đảo hình giọt nước nằm giữa hồ Bled. Du khách có thể tới đây bất cứ mùa nào trong năm để ngắm nhìn ngọn đồi Straza thanh bình bên dòng nước hồ yên ả.

Thị trấn Rothenburg ob der Tauber, Đức. Nguồn: Apisak Kanjanapusit | Travel and Leisure

Rothenburg ob der Tauber là một trong những thị trấn mang đậm nét Trung cổ nhất ở châu Âu. Đây là điểm đến tuyệt vời cho những ai muốn ngắm nhìn vẻ lãng mạn của Bavaria với tháp pháo, cổng vòm bằng đá, tháp đồng hồ, quán rượu và các ngôi nhà bằng gỗ.

Thị trấn này chính là nguồn cảm hứng cho ngôi làng nhỏ xinh trong Pinocchio hay là bối cảnh của loạt phim đình đám Harry Potter. Sau khi băng qua những con hẻm quanh co, du khách sẽ được hòa mình vào sự sôi động, náo nhiệt của vùng trung tâm thị trấn này.

Thị trấn Cadaqués, Tây Ban Nha. Nguồn: Buena Vista Images | Travel and Leisure

Nép mình trong vùng Costa Brava của Tây Ban Nha gần biên giới với Pháp, Cadaqués nổi bật với những ngôi nhà được quét vôi trắng, bên dưới là những con hẻm bằng đá chạy dài xuống một bến cảng nhỏ.

Đi bộ chậm rãi chiêm ngưỡng toàn cảnh thị trấn, tắm nắng trên những bãi biển nhỏ đầy cát hay thuê một chiếc thuyền khám phá các vịnh quanh vùng là một số hoạt động du khách có thể làm khi tới thị trấn tuyệt đẹp này.

Thị trấn Saint-Jean-de-Luz, Pháp. Nguồn: Sima_Ha | Travel and Leisure

Saint-Jean-de-Luz vẫn giữ được trong mình đặc trưng của một làng chài xứ Basque với những ngôi nhà gỗ trong khu phố cổ hay những con thuyền đầy màu sắc nhấp nhô bên bến cảng. Kiến trúc cổ kính cùng bãi biển đẹp là điều thu hút khách du lịch từ khắp nơi đến với Saint-Jean-de-Luz.

Thị trấn Otranto, Ý. Nguồn: Roberto Moiola | Travel and Leisure

Nếu muốn tìm một điểm đến với những bãi biển đậm chất Caribe, du khách chắc chắn sẽ không thể bỏ qua Otranto, thị trấn nhỏ với lịch sử lâu đời.

Tại đây, du khách có thể dành thời gian ở các bãi biển đầy nắng của Nam Thái Bình Dương hay khám phá những nhà thờ được xây dựng từ thế kỷ 12 quanh thị trấn. Từ Otranto, chúng ta cũng có thể dễ dàng tới Lecce tuyệt đẹp, nơi được mệnh danh là 'Florence của miền Nam nước Ý'.

Thị trấn Óbidos, Bồ Đào Nha. Nguồn: Joe Daniel Price | Travel and Leisure

Óbidos được mệnh danh là món 'quà cưới' cho các nữ hoàng Bồ Đào Nha. Quay ngược thời gian về thế kỷ 13, thị trấn nhỏ này đã lọt vào 'mắt xanh' của Nữ hoàng Isabel khi mang trong mình vẻ đẹp của một ngôi làng cổ tích với con đường lát đá uốn lượn cùng những ngôi nhà được lợp ngói bằng đất nung.

Thị trấn Castelsardo, Sardinia. Nguồn: Mieneke | Travel and Leisure

Thị trấn nhỏ nằm trên đỉnh đồi phía Bắc Sardinia này là nơi du khách có thể tìm kiếm những nhà hàng hải sản và quán bar rượu vang ngon nhất trong vùng. Đây cũng là điểm nghỉ chân lý tưởng trong hành trình đến Capo Caccia, Spiaggia Rena Bianca hay Costa Smeralda nổi tiếng.

Thị trấn Pyrgi, Hy Lạp. Nguồn: Freeartist | Travel and Leisure

Pyrgi, một thị trấn nhỏ đảo Aegean của Hy Lạp gây ấn tượng với những ngôi nhà và nhà thờ được trang trí hoa văn bắt mắt. Những họa tiết hình học đặc biệt này có tên là xysta, một kiểu vẽ được mệnh danh là 'graffiti thời Trung cổ'.

Đỗ An (Tổng hợp)