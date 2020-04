Clip: Toàn bộ phần 2 cuộc trò chuyện của Khắc Hưng:



Nhà báo Hà Sơn: Khắc Hưng hiền lành nhút nhát, tôi có cảm giác ngày bé bạn sống thu mình lại?

Khắc Hưng: Tôi hiền lành nhưng không nhút nhát. Hồi bé mẹ hay bảo sao con chẳng chơi với ai, các anh rủ đi chơi không đi cùng, tôi nghĩ đơn giản không hợp thì không đi chơi cùng thôi. Suy nghĩ đơn giản ấy theo tôi đến tận bây giờ. Tôi thấy mình tiếp xúc với một người thấy không thoải mái sẽ không ép bản thân tiếp tục giữ quan hệ với họ. Tôi nghĩ làm thế có những cái thiệt vì mình thu mình lại và khép chặt mối quan hệ, nhưng với một người nhạc sĩ phải nuôi cảm xúc, thấy thực sự thoải mái mới làm việc được.

Bên ngoài, tôi có thể nói năng rành rọt, chậm rãi và ít khi lớn tiếng, nhưng nội tâm bên trong là người rất bùng nổ, chính vì thế mới có những bài hát như mọi người từng nghe và tôi từng nhuộm tóc xanh tóc đỏ tóc hồng. Tôi nghĩ tự bản thân đã phát tiết ra điều đó khiến mọi người tranh cãi về mình một lần, nghĩa là trong người mình có cái gì đó khác biệt rồi.

Nhà báo Hà Sơn: Bạn tự nhận là một người sống nội tâm nhưng dễ bùng nổ vậy vậy đã có lần nào “bùng nổ” khiến bố mẹ “đau đầu”?

Khắc Hưng: Nhiều chị ạ, tôi tuy hiền nhưng có tật lì, cứ im im làm việc đôi khi cũng không nghe ý kiến bố mẹ. Ngày bé tôi rất thích làm những việc riêng, bó hẹp trong thế giới của mình. Ví dụ mẹ khuyến khích ra ngoài, tôi không thích nên hay chơi một mình. Việc đến với âm nhạc, lần đầu tiên xuống Hà Nội được tiếp xúc với đàn organ cũng là lần tôi đòi bố mẹ phải mua cho mình. Hồi còn học trong Học viện âm nhạc quốc gia, tôi trốn học bỏ tiết, không phải vì lười, nói ra bố mẹ không tin nhưng thú thật tôi thấy không thoải mái khi đến trường nếu tâm trạng không tốt. Đôi khi tôi muốn làm những việc khác tốt cho tương lai của mình hơn như mày mò phối khí, mày mò sáng tác.

Tôi vẫn nhớ khi nhà trường gọi điện thông báo việc tôi nghỉ học và bố quá tức giận đã tát tôi sưng mồm. Tất nhiên tôi vốn lì lợm nên dù bố mẹ có cấm cản thế nào vẫn thích làm việc riêng của mình. Lúc ấy anh Khắc Việt cũng nổi tiếng, có những bài hit nên bố nói tôi chỉ được làm nhạc cho anh Việt thôi, không được làm việc khác, tập trung vào việc học. Tôi nghe bố nhắc thì vâng dạ nhưng cứ đến lúc bố đi ngủ, 1h sáng lại mò dậy làm nhạc mà gõ phím đàn im lặng nhất có thể nhưng vẫn bị bố phát hiện đánh cho mấy trận. Tuy nhìn bề ngoài tôi hiền lành thế nhưng rất bùng nổ, cũng may mắn bây giờ có thành công, bố mẹ cũng hiểu hơn những việc tôi từng mày mò làm ngày xưa.

Nhà báo Hà Sơn: Thời sinh viên bạn có sao nhãng một tí nhưng chính những niềm đam mê tìm tòi khám phá phối khí, sáng tác giúp ích cho công việc của nhà sản xuất sau này, nghĩ lại quãng thời gian đó bạn thấy thế nào?

Khắc Hưng: Tôi cũng không hiểu sao mình làm như vậy. Tất nhiên thi thoảng có bỏ học nhưng đến lúc thi tôi lại luôn dành điểm cao nên bố mẹ đỡ lo hơn. Quãng thời gian trước nếu tôi không gan lì theo đuổi những gì mình đam mê biết đâu sẽ không được như bây giờ bởi đã dành thời gian cho việc tập phối khí, sáng tác hay nghe nhạc, tất cả đều không vô nghĩa bởi tôi không chơi điện tử hay lêu lổng làm cái gì đấy phù phiếm.

Nhà báo Hà Sơn: Có phải Khắc Việt là người dẫn lối và truyền cảm hứng cho tình yêu âm nhạc cho Khắc Hưng?

Khắc Hưng: Nếu nói về tình yêu âm nhạc tôi lại đến sớm hơn anh Việt bởi vì ngay từ lúc chưa biết mặt chữ, 5 tuổi tôi đã có niềm đam mê âm nhạc rồi. Lúc đó không phải cái gì quá lớn lao đến nỗi tôi đòi bố mẹ đi học nhạc nhưng mỗi khi nghe nhạc đã cảm thấy những điều khác lạ. Ngay cả việc tôi thi vào nhạc viện sau đó anh Khắc Việt cũng vừa hết lớp 12 có ý định thi cùng. Mẹ bảo nếu tôi đỗ mà anh Việt không đỗ cũng không cho tôi xuống Hà Nội học vì một mình mẹ không yên tâm. Nhưng may mắn năm đó cả hai anh em cùng đỗ.

Anh Khắc Việt nổi tiếng trước cũng phải thôi vì rõ ràng tôi không xác định đi theo con đường nổi tiếng. Tôi mong khán giả thực sự yêu quý những bài hát và tài năng của tôi hiện tại chứ không tìm cách để mọi người biết đến hình ảnh mình gây dựng. Tôi sẽ không đánh giá sự nổi tiếng nó là thước đo để gọi là truyền cảm hứng đến âm nhạc hơn đâu vì tôi biết rõ bản thân mình muốn gì. Tôi rất vui vì có thời gian giúp anh Khắc Việt nhiều về mặt âm nhạc và là người phối khí tất cả các bài hát thời điểm đầu khi anh đi hát.

Nhà báo Hà Sơn: Khắc Việt đa tài hơn Khắc Hưng vừa vừa đi hát vừa sáng tác được, thậm chí tiền thu nhập từ hát còn nhiều hơn sáng tác. Tôi đang thắc mắc hai anh em từ nhỏ có hòa thuận không và đến giờ thì ra sao?

Khắc Hưng: Tôi với anh Khắc Việt vẫn luôn hòa thuận và yêu quý nhau, ngày trước hay đánh nhau nhưng là trêu đùa thôi. Anh Việt là người dễ rơi nước mắt. Tôi tuy hiền lành nhẹ nhàng nhưng gan lì cứng đầu, không bao giờ thích để mọi người nhìn thấy mình rơi nước mắt, kể cả người trong gia đình, nhưng anh Khắc Việt rất nhiều lần khóc và cảm động vì những chuyện sến súa và nó thế nào ý. (cười). Nói chung anh Việt là người tình cảm, những điều anh làm từ trước đến giờ kể cả việc tôi xuống Hà Nội hay bao bọc tôi bao năm và đến giờ khi có gia đình công việc cuộc sống riêng nhưng vẫn luôn quan tâm, dành sự che chở cho tôi.

Nhà báo Hà Sơn: Bạn và Khắc Việt đều đã có vị trí và chỗ đứng. Ví dụ Đức Phúc mới vào TP.HCM được vài năm nào mua xe, mua nhà cuộc sống khá giả và dành sự quan tâm cho gia đình. Khắc Hưng và Khắc Việt chưa bao giờ thấy thể hiện tình cảm cũng như vật chất dành cho bố mẹ do các bạn thu nhập chưa bằng hay muốn giữ những điều ấy không cần phải khoa trương?

Khắc Hưng: Chắc là cả hai đấy ạ, vì sản xuất âm nhạc cũng nghèo lắm chị ơi, cũng không được nhiều đâu. Mỗi người một quan điểm sống, tôi cũng tôn trọng. Tôi chỉ nghĩ mua quà cho bố mẹ mà để mọi người biết thì như thế nào mới là đủ. Hơn nữa những thứ vật chất tôi tin bố mẹ sẽ không tự hào bằng việc mình tạo thành công cho người khác, ví dụ người sản xuất âm nhạc là nghề thầm lặng nhưng thiếu những người đó những ca sĩ lại không có được những thành công như bây giờ. Hào quang cứ để lại cho người nghệ sĩ, còn công việc của người sản xuất chỉ cần người trong gia đình hiểu, điều đó nghĩ đến tôi đã thấy vui nhất rồi.

Nhà báo Hà Sơn: Bạn sinh sống một mình ở TP.HCM, Khắc Việt đi đi về về giữa TP.HCM và Hà Nội, có khi nào mẹ đề xuất khi nào nghỉ hưu hay rảnh sẽ vào ở cùng chăm lo cho bạn?

Khắc Hưng: Mẹ cũng nói rồi nhưng tôi bảo thôi vì thấy sống một mình thích hơn. Tôi với mẹ hay với gia đình nói chung rất yêu thương nhau, nhưng để ở không thể chịu đựng sinh hoạt của nhau đâu. Mẹ hay dậy sớm còn tôi luôn muộn chưa kể tính cách nghệ sĩ cũng có những cái khác biệt hơn người thường, từ suy nghĩ, hành động rất khác, tôi không thể bảo: “Con như thế nên mẹ phải chịu”. Cho nên chỉ cần dành tình cảm cho nhau thôi, còn mỗi người sẽ có khoảng trời riêng, nhất là mẹ cũng thông cảm và hiểu tôi cần không gian riêng để sáng tác, còn khi nào tôi có gia đình, có cháu chẳng hạn phải có sự trợ giúp từ bà nội rồi.

Nhà báo Hà Sơn: Khắc Việt và bạn dường như trái ngược tính cách, một người dễ nóng tính, sống sôi nổi phóng khoáng còn một trầm tính, chiều sâu. Sự đối lập của hai anh em lại có sức hút riêng với công chúng. Sự quan tâm, bảo vệ của Khắc Việt dành cho bạn trên mạng xã hội ai cũng thấy nhưng đời sống cá nhân vật chất chằng hạn, anh ấy có….?

Khắc Hưng: Anh Việt chả cung cấp vật chất gì mà tôi nghĩ cũng việc gì phải thế bởi dù ít hay nhiều hơn thì nhu cầu của cũng chỉ đến thế thôi. Tôi không có nhu cầu về mặt vật chất, anh Việt cũng hiểu điều ấy dù hay mua quà tặng sinh nhật cho tôi nhưng nó thiên về ý nghĩa hơn. Trong cuộc sống ca sĩ đôi lúc cũng có những khó khăn chứ không phải lúc nào cũng hào quang, vì hào quang đi đôi với áp lực trách nhiệm và giữ hình ảnh của mình và tiền làm ra cũng phải đầu tư hình ảnh để công chúng luôn cảm thấy thú vị mới đồng nghĩa với cát sê tăng lên. Tôi có thể thu nhập ít hơn nhưng may mắn đầu tư ít hơn, chỉ máy móc thiết bị làm nhạc thôi còn tôi cũng không phải mặc đồ hiệu gì cả…

Nhà báo Hà Sơn: Nhắc đến Khắc Hưng mọi người thấy một nhạc sĩ tài năng nổi tiếng nhưng đến giờ vẫn phải thuê nhà ở, thật khó tin? Nhân “Ghen Cô Vy” nổi tiếng, bạn tranh thủ nâng cát sê lên cũng là hợp lý?

Khắc Hưng: Tôi vẫn ở nhà thuê và thấy bình thường. Còn chuyện nâng cát sê, sao phải thế? Tôi là nhạc sĩ nổi tiếng do khán giả yêu mến, tăng cát sê lên lại phản bội tình yêu của họ e rằng… Chắc tôi hơi cố chấp phải không? Nhưng sự nổi tiếng như hiện tại của tôi là do người ta tự nguyện yêu mến nên mình không thể lấy làm lý do tăng cát sê được.

Nhà báo Hà Sơn: Thường người hoạt động nghệ thuật sẽ có nhiều fan hâm mộ, bạn cũng không ngoại lệ?

Khắc Hưng: Tôi là nhạc sĩ, không phải người công chúng nhưng may mắn cũng được nhiều người yêu quý, cũng có fan gửi quà, đôi khi họ gửi đến địa chỉ của mình đôi khi gặp trên đường có quà luôn. Tôi nhớ một đợt sang Úc gặp một người ở sân bay họ nhận ra và liền tặng ngay móc chìa khoá hình con gấu, nó tuy nhỏ nhưng rất xinh. Ngoài ra tôi ấn tượng nhất là một bạn ở Thanh Hóa gửi tặng 5kg nem chua và nhiều nem nướng. Cũng có nhiều người tặng những món quà giá trị hơn nhưng nếu về tinh thần tôi sẽ thích đồ ăn nhất.

Nhà báo Hà Sơn: Bạn có thể dành một món quà cho các khán giả ngay bây giờ bằng một bài hát của chính mình?

Khắc Hưng: Vâng, tôi xin hát bài “Hơn cả yêu” dành tặng mọi người. (Khắc Hưng cất tiếng hát – PV)

Sơn Hà - Huy Phúc - Bạt Tuấn

Ảnh: Phạm Hải

Thiết kế: Luyện Phạm