- Gặp nhau lần đầu trong môi trường công việc đầy áp lực của VTV, điều gì ở đối phương đã khiến anh chị cảm mến?

BTV Thu Hường: Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên vì làm cùng một phòng, chúng tôi gặp nhau mỗi ngày - họp hành, đi công tác, tham gia hoạt động chung của cơ quan. Ban đầu đơn giản thấy "Bạn này nói chuyện được đấy" rồi dần dần là hợp gu, cách nghĩ.

Từ những buổi đi ăn chung với tập thể, hai đứa bắt đầu có những cuộc trò chuyện riêng nhiều hơn không chỉ xoay quanh deadline hay kịch bản mà sở thích, tận hưởng cuộc sống, những điều rất đời thường. Càng nói chuyện, chúng tôi càng nhận ra sự tương đồng. Khi đủ tin tưởng và đủ nghiêm túc, việc công khai tình yêu chỉ là một bước tiếp theo rất tự nhiên.

Yêu nhau khoảng 3 năm, cả hai đều mải mê với công việc và mải chơi chưa nghĩ tới chuyện cưới. Nhưng có một nhân vật "khách mời đặc biệt" xuất hiện theo cách bất ngờ như một món quà đẹp nhất của cuộc sống và bác sĩ trở thành người "đạo diễn" thúc đẩy câu chuyện tiến sang chương mới. Thế là chúng tôi cưới!

BTV Ngọc Huy: Chúng tôi cùng nhau phó mặc cho số phận sau khi gia đình hai bên đều đã biết và muốn vun đắp cho cặp đôi này. Duyên số tới sẽ cưới thôi. Và lần "phó mặc" đầu tiên đã nhận được quà. Cuộc sống biết chiều lòng chúng tôi quá! (cười)

Chuyện tình của chúng tôi không phải tình yêu sét đánh mà là tình yêu tích lũy dần theo quý. Làm chung phòng, ngày nào cũng nhìn thấy nhau may là yêu cũng nhờ vả nhau trong công việc được nhiều.

Tôi là người ngại làm các công việc liên quan đến giấy tờ nên hay nhờ Hường làm giúp và trả công vui vẻ bằng bữa ăn hay gì đó. Có lẽ chính nhờ sự chia sẻ trong công việc đó, tôi nhận ra có thể chia sẻ với cô gái này nhiều thứ hơn chỉ là công việc. Và khi tự nhiên chuyển xưng hô từ chị em sang bạn tớ rồi anh em, các đồng nghiệp sốc lắm!

- Cả hai đều là những người dẫn chương trình, biên tập quen với việc kiểm soát kịch bản và lời nói. Khi yêu nhau, ai là người dám bày tỏ cảm xúc thật một cách tự nhiên trước? Lời cầu hôn diễn ra thế nào?

BTV Thu Hường: Ở giai đoạn ''trên tình đồng nghiệp, dưới tình yêu", mọi thứ diễn ra tự nhiên. Trong công việc, chúng tôi có thể kiểm soát nội dung, thời lượng, nhịp điệu nhưng tình yêu không ai điều khiển được bằng kịch bản, cảm xúc đến đâu mình đón nhận đến đó.

Và thật lòng không có một màn cầu hôn đúng nghĩa. Khi "đạo diễn của cuộc đời" - tức bác sĩ đã bật đèn xanh, mọi thứ trở nên thực tế. Lúc đó, Huy đang đi học ở Hàn Quốc. Một cuộc gọi như bao ngày, nói chuyện linh tinh về công việc, thời tiết, ăn uống rồi tôi nói: "Có chuyện quan trọng, đợi anh về nói tiếp". Huy hỏi ngay: "Có em bé rồi à?" và thế là xong. Không hoa, không nến, không quỳ gối nhưng rất thật và rõ ràng vì thực tế chúng tôi đã xác định với nhau như vậy từ trước đó.

BTV Ngọc Huy: Chuyến đi học đó tôi không tập trung được vào học hành. Một tuần sau tôi về báo cáo với bố mẹ. Mấy ngày sau đã thấy mẹ xem ngày và đặt cỗ xong rồi.

- Yêu nhau trong môi trường công việc, anh Huy và chị Hường có thuận lợi và bất lợi ra sao? Hai anh chị đã hóa giải những khúc mắc, mâu thuẫn nếu có trong công việc ra sao để không làm ảnh hưởng không khí gia đình?

BTV Thu Hường: Thuận lợi lớn nhất là cảm giác như mình có thêm một phiên bản phân thân. Cả hai đều hiểu quy trình làm việc của nhau, hiểu tiêu chí, gu thẩm mỹ và áp lực nghề. Khi một người bận, người kia có thể hỗ trợ rất nhanh. Nhiều khi chỉ cần nói một câu ngắn gọn là đủ hiểu, không cần giải thích dài dòng.

Sau khi lập gia đình, tôi chuyển sang phòng khác vẫn trong cùng Ban nhưng ít liên quan trực tiếp. Từ đó cũng hình thành một luật bất thành văn: hạn chế làm chung một chương trình để tránh mang tranh luận nghề nghiệp về nhà. Ở nhà là vợ chồng, không phải đạo diễn - biên tập - người dẫn chương trình.

Tuy vậy, cả hai vẫn chia sẻ sở thích nghề nghiệp. Cùng xem một chương trình hay rồi phân tích, góp ý cho nhau. Có thêm một cố vấn cây nhà lá vườn thực sự rất giá trị.

BTV Ngọc Huy: Tôi hạnh phúc khi có vợ làm cùng nghề, thuận lợi nhiều hơn bất lợi. Tôi sẽ không phải báo cáo với vợ là vì sao đi công tác nhiều ngày như thế, không phải giải trình đã làm những gì trong suốt cả một đêm trắng ở cơ quan và ở hướng ngược lại cũng vậy. Điều đó giúp chúng tôi có thêm thời gian tập trung cho công việc của mỗi người và cho gia đình.

Bất lợi tất nhiên cũng có, nhất là trong những đợt cả 2 đều ngập đầu trong công việc. Sự hy sinh, im lặng nhường nhịn khi cần thiết và sự chia sẻ là điều giúp chúng tôi vượt qua. Năm vừa rồi từ A50, A80 cho đến các đợt chương trình tết âm lịch, tôi nói vui mình đã học thuộc làu làu cuốn sách 100 món ăn thường ngày cho gia đình. Nói vui nhưng đó là sự thật. Vợ tôi cũng sẽ sẵn sàng làm việc ở nhà khi tôi có những công việc quan trọng.

Thật may, chúng tôi đang được làm việc ở một cơ quan mà sự thông cảm và cổ vũ tinh thần cho người lao động luôn ở mức rất cao. Và còn may mắn hơn nữa, khi cả 2 vợ chồng bí quá vẫn có ông bà nội ngoại luôn sẵn sàng tiếp sức.

- Hai anh chị từng đối diện với những thử thách lớn nhất trong hôn nhân là gì?

BTV Thu Hường: Có lẽ thử thách lớn nhất không phải là một biến cố cụ thể mà là việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Truyền hình đòi hỏi thời gian và sự tập trung rất lớn. Có những giai đoạn cả hai cùng bận, cùng áp lực.

Nhưng may mắn sau hơn 5 năm - cột mốc nhiều người nói là dễ đổ vỡ nhất - chúng tôi vẫn nhìn về cùng một hướng. Khoảnh khắc khiến tôi tin rằng cuộc hôn nhân này đáng để cố gắng chính là những lúc mệt mỏi nhất nhưng vẫn thấy người kia ở đó, không rời đi, không buông bỏ.

BTV Ngọc Huy: Chắc vì bận quá nên chúng tôi chưa kịp cãi nhau to. Khi định giận lại đến giờ đón con, nấu cơm hoặc họp hành, dựng tin bài phát sóng thế là thôi! Còn khoảnh khắc khiến tôi nhận ra hôn nhân này đáng để cố gắn có lẽ là từ ánh mắt của hai bạn nhỏ khi nói về ba mẹ mình với người khác. Sự tự hào và ánh mắt thông cảm của những đứa trẻ hiểu chuyện khiến tôi tin mình đang có được sự cân bằng tốt cả công việc và gia đình.

- Điều gì ở đối phương khiến anh, chị thấy tự hào nhất - không phải trên sóng truyền hình mà trong những khoảnh khắc đời thường nhất của cuộc sống vợ chồng?

BTV Thu Hường: Với tôi là việc chồng tôi cân bằng được giữa việc chăm lo đời sống gia đình và duy trì sở thích cá nhân. Sở thích cá nhân của chồng tôi cũng tương đối "tốn kém" nếu là trước đây sẽ không ngần ngại "xuống tay" order trong một nốt nhạc. Nhưng có gia đình, có con mọi thứ dừng lại một nhịp - mua ít hơn, làm việc nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn. Nhìn vào quá trình ấy, tôi thấy khâm phục và tự hào vì làm được không có dễ.

BTV Ngọc Huy: Tôi tự hào nhất khi nhìn cách vợ dạy con. Cô ấy không dạy bằng những bài giảng dài mà bằng cách sống. Con nhìn thấy mẹ chăm chỉ, tử tế, có trách nhiệm - đó là bài học lớn hơn bất kỳ lời khuyên nào. Những khoảnh khắc nhỏ như ngồi cặm cụi trồng cây ngoài ban công hay kiên nhẫn làm bánh cùng con vào cuối tuần, đối với tôi lại là những hình ảnh rất đẹp. Nó cho tôi cảm giác gia đình mình đang lớn lên một cách chậm rãi nhưng vững vàng.

Tôi cũng tự hào vì vợ không bao giờ để mình bị thu hẹp lại trong vai trò "hậu phương". Cô ấy có chính kiến, đam mê nghề nghiệp, khát vọng làm tốt công việc của mình. Gia đình tôi không vận hành theo mô hình một người tỏa sáng, một người đứng sau mà là hai người cùng đứng cạnh nhau - chỉ khác là mỗi người có lúc tiến lên một bước, có lúc lùi lại một bước để giữ nhịp cho nhau.

- Sau nhiều năm hôn nhân, hai anh chị còn giữ thói quen nào từ thời yêu nhau? Và nếu được quay lại, anh và chị có muốn thay đổi điều gì trong hành trình chung ấy?

BTV Ngọc Huy: Có lẽ thói quen còn giữ rõ nhất từ thời yêu nhau là đi du lịch cùng nhau. Hồi đó, chỉ cần rảnh một chút là hai đứa lại lên kế hoạch xách ba lô đi đâu đó - không cần quá xa, chỉ cần được ở cạnh nhau trong một không gian khác với nhịp sống thường ngày.

Bây giờ thì khác, mỗi chuyến đi đều có thêm hai cái đuôi nhỏ xíu nhưng năng lượng vô hạn. Hành lý tăng gấp đôi, lịch trình phải linh hoạt hơn. Và tiêu chí chọn điểm đến cũng thay đổi: ưu tiên chỗ có không gian cho trẻ con chạy nhảy, có đồ ăn phù hợp, có giờ giấc hợp lý. Nhưng bù lại, những chuyến đi ấy mang lại một niềm vui rất khác - niềm vui nhìn con háo hức khám phá, gia đình đầy đủ trong từng khung hình.

Dù vậy, hai vợ chồng vẫn tự hứa với nhau rằng sẽ duy trì những chuyến đi chỉ có hai người. Không phải vì muốn "trốn con" mà vì muốn giữ lại cảm giác của những ngày đầu - được là một cặp đôi đúng nghĩa trò chuyện trọn vẹn mà không bị ngắt quãng bởi tiếng gọi "ba ơi, mẹ ơi".

Nói vui một chút du lịch có con là một hành trình. Du lịch không có con đi cùng là kỳ nghỉ. Và thỉnh thoảng, hôn nhân cũng cần những "kỳ nghỉ" để sạc lại năng lượng và yêu nhau theo một cách nhẹ nhàng, riêng tư hơn.

