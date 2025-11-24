Chia tay hình ảnh trẻ trung và phóng khoáng khi dẫn Đường lên đỉnh Olympia, MC Ngọc Huy xuất hiện vô cùng chỉn chu trong Đấu trường thông thái - một chương trình mới trong vũ trụ gameshow trí tuệ của VTV3 chính thức lên sóng vào tối nay, 24/11 với điểm hẹn 21h thứ 2 hàng tuần.

MC Ngọc Huy với diện mạo mới.

Ở Đấu trường thông thái, mỗi trận có 3 vòng thi, 3 người chơi cùng xem một video 1 phút để trả lời 10 câu hỏi, mỗi người có một lượt bấm chuông nhanh giành quyền trả lời. Format đặc biệt được lấy ý tưởng từ chính thói quen xem video ngắn của người trẻ, biến hóa trở thành một phương tiện, trò chơi cho trí tuệ.

Chương trình đặt người chơi vào thử thách nơi sở hữu kiến thức không chỉ là chìa khóa duy nhất. Người chơi phải ra được quyết định đầu tư thông minh đúng lúc, đúng chỗ để tích luỹ được lợi thế điểm số cũng như phần thưởng giá trị nhất cho mình. Đôi khi, người thắng cuộc không phải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi hơn mà trả lời đúng được những câu hỏi quan trọng hơn. Đó cũng là tư duy đầu tư thông minh trong cuộc sống mà chương trình muốn lan toả.

Hơn cả một trò chơi hay cuộc thi, Đấu trường thông thái mong muốn lan tỏa sức mạnh, giá trị của tri thức. Viên kim cương trí tuệ xuất hiện trong chương trình không chỉ tồn tại như một bộ nhận diện mà là sự ca ngợi, lời khẳng định tầm quan trọng của trí tuệ, truyền động lực mạnh mẽ cho hành trình theo đuổi tri thức.

3 người chơi mở hàng "Đấu trường thông thái".

Trong tập đầu tiên của Đấu trường thông thái ghi nhận sự tham gia của các cựu “nhà leo núi” của Đường lên đỉnh Olympia với hồ sơ thành tích đáng nể: Đặng Hoài Bảo - giải Nhì Quý Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23; Trần Khôi Nguyên - giải Nhì Tháng Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 và Đoàn Duy Hưng với những thành tích, chứng chỉ ngôn ngữ nổi bật.

Đặc biệt, MC Ngọc Huy - gương mặt quen thuộc với khán giả, đóng vai trò đồng hành cùng các nhà thông thái. Hào sảng, vui tính, lối dẫn hóm hỉnh, lôi cuốn mà đầy chuyên nghiệp - phong cách và cá tính rất riêng đã giúp MC Ngọc Huy in đậm dấu ấn trong những gameshow trí tuệ, trong đó có Đường lên đỉnh Olympia.