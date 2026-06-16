Theo thống kê sơ bộ của các nhà mạng, hơn 93 triệu số điện thoại đã xác nhận chính chủ trên VNeID, hơn 2 triệu số được xác nhận không chính chủ, khoảng 18 triệu số chưa xác nhận trạng thái sử dụng.