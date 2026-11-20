TRUNG QUỐC – Đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng khi một chiếc xe Tesla bất ngờ lao như tên bắn trên con phố nhỏ, đâm liên tiếp vào hàng loạt ô tô và xe máy đỗ hai bên đường, khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ.