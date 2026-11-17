TRUNG QUỐC – Máy bay điện CE-25A do Trung Quốc chế tạo vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm có người lái đầu tiên, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phát triển máy bay thương mại chạy hoàn toàn bằng điện.