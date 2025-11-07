Tính chung 10 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 16,2%, nhập khẩu tăng 18,6%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.