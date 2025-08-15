Theo Ngân hàng Nhà nước, toàn bộ hơn 120,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,2 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu, cập nhật thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng định danh điện tử VNeID.