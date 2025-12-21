Số lượng mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD cũng tăng nhanh chóng, từ 10 mặt hàng năm 2007 lên 30 mặt hàng vào năm 2019. Con số này tăng lên thành 36 mặt hàng năm 2024 và duy trì con số này trong năm 2025.