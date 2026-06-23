Dữ liệu từ báo cáo theo dõi nhân lực AI toàn cầu mới nhất của MacroPolo cho thấy 38% các nhà nghiên cứu AI hàng đầu thế giới được đào tạo tại Trung Quốc, đưa quốc gia này trở thành nguồn cung nhân lực AI chất lượng cao lớn nhất toàn cầu.