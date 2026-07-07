Theo dữ liệu từ báo cáo Work Trend Index 2026 do Microsoft công bố, Việt Nam ghi nhận tỷ lệ nhân sự tiên phong về AI đạt mức 39% - dẫn đầu trong nhóm các quốc gia được khảo sát, vượt xa mức trung bình toàn cầu.