Nghị định số 253 hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 quy định người chuyển nhượng nhà, đất duy nhất tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu đáp ứng điều kiện về thời gian sở hữu và chuyển nhượng toàn bộ tài sản.