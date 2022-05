81 quốc gia, vùng lãnh thổ công nhận hộ chiếu vắc xin của Việt Nam

Hộ chiếu vắc xin là chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử do các cơ sở tiêm chủng và Bộ Y tế ký số xác nhận dựa trên thông tin tiêm chủng Covid-19 của người dân, được sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên minh Châu Âu ban hành. Hộ chiếu vắc xin được hiển thị trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, PC-Covid. Người dân vào các ứng dụng này để kiểm tra tình trạng cấp hộ chiếu vắc xin của cá nhân. Sắp tới, người dân có thể kiểm tra trên trang tra cứu Bộ Y tế đang thực hiện xây dựng và sẽ công bố trên ứng dụng VNEID.