Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 đạt 6,7% và năm 2026 là 6,0%. So với nhiều nền kinh tế trong khu vực, Việt Nam nổi bật với tốc độ tăng trưởng cao và lạm phát được kiểm soát.