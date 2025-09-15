Ấn Độ gây choáng ngợp với kỷ lục xây tháp người cao nhất thế giới

Ấn Độ vừa ghi dấu ấn vào sách Guinness Thế giới khi đã dựng thành công “tháp người” 10 tầng, cao hơn 15m mà không cần tới bất cứ thiết bị bảo hệ hay biện pháp phòng ngừa tai nạn nào.