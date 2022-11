Để bảo vệ cơ thể trước những căn bệnh về hô hấp vào mùa đông này, chúng ta cần chủ động xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh. Hệ miễn dịch có hoạt động tốt hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng trong đó không thể bỏ qua chế độ ăn uống hợp lý.

Theo Eat This Not That