Thành ủy TPHCM yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị; Đồng Tháp lên tiếng về thông tin lan truyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thành ủy TPHCM yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 22 về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị, yêu cầu việc triển khai phải kịp thời, đồng bộ, thống nhất, thực chất và hiệu quả. Luật Phát triển đô thị được Quốc hội khóa 16 thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, có hiệu lực từ ngày 1/10. Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc thi hành luật phải chủ động, quyết liệt và hiệu quả, theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả". Các cấp cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi kèm kiểm soát quyền lực, đồng thời khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Người đứng đầu từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ và hiệu quả thi hành Luật trong phạm vi phụ trách, không đùn đẩy, né tránh, không đặt thêm thủ tục làm thu hẹp các cơ chế, chính sách đặc thù mà Luật đã quy định. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để cụ thể hóa, thi hành Luật ngay trong năm 2026.