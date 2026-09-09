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Cục Đăng kiểm chỉ định 2 đơn vị thử nghiệm ghế an toàn cho trẻ em

Hai đơn vị được chỉ định gồm Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới (VMTC) và Công ty CP Dịch vụ VCT. Phạm vi thử nghiệm được thực hiện theo nội dung Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ định, phục vụ công tác quản lý Nhà nước. Cục Đăng kiểm yêu cầu 2 đơn vị tuân thủ đầy đủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cục Đăng kiểm về kết quả thử nghiệm. Việc tạm thời chỉ định các đơn vị thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh quy định mới về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa bắt đầu được áp dụng từ ngày 1/7/2026. Theo Luật số 78/2025/QH15 và Nghị định 37/2026 của Chính phủ, sản phẩm, hàng hóa được phân loại theo 3 mức độ rủi ro gồm thấp, trung bình và cao. Việc phân loại là cơ sở để áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng, xác định yêu cầu chứng nhận hợp quy và tổ chức thực hiện chứng nhận phù hợp.