Tỉnh Cao Bằng có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất cả nước, chiếm tới 96% dân số. Địa hình chia cắt, nhiều bản làng thuộc các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn, khiến việc tiếp cận thông tin của người dân không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Trong bối cảnh ấy, báo chí trở thành cầu nối giữa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với đời sống người dân, giữa những mô hình phát triển hiệu quả với những con người đang khát khao vươn lên thoát nghèo, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An nhận định, trong điều kiện đặc thù của một tỉnh biên giới còn nhiều khó khăn, vai trò của báo chí ngày càng trở nên quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An trao đổi cùng phóng viên Báo VietNamnet.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An cho biết, những năm qua, đa dạng nội dung thông tin tuyên truyền từ các chủ trương, chính sách, pháp luật đến nỗ lực cải cách hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội…, đã được báo chí chuyển tải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân dễ tiếp cận, nắm bắt thông tin và đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển.

Với những nỗ lực đồng hành cùng công tác giảm nghèo thông tin, báo chí đang góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.

Không chỉ tuyên truyền chính sách, báo chí còn tích cực lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay trong lao động sản xuất, kinh doanh. Chẳng hạn như những câu chuyện về phát triển làng nghề truyền thống, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào nông nghiệp, bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch…

Với những nỗ lực đồng hành cùng công tác giảm nghèo thông tin, báo chí không chỉ giúp người dân Cao Bằng tăng khả năng tiếp cận thông tin mà còn từng bước khai thác, vận dụng thông tin vào phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.

Đằng sau những dòng tin tức, những khuôn hình thực địa góp phần thay đổi nhận thức của người dân là sự dấn thân âm thầm của những người làm báo tận tâm với nghề.

Trong đợt khô hạn kéo dài vừa qua, người dân tại một xóm vùng cao ở xã Hòa An bất ngờ phát hiện hang nước giữa núi đá. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với những hộ dân vốn nhiều năm thiếu nước sinh hoạt nơi đây.

Dương Hoàng Lan, nữ phóng viên ở Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hòa An ngay lập tức đã trực tiếp đến hiện trường. Để có được những hình ảnh chân thực, sống động nhất về "kho báu" của rừng già này, Dương Hoàng Lan đã phải trực tiếp leo xuống hang sâu khoảng 30 mét để khảo sát và ghi hình. Chị cũng là người phụ nữ đầu tiên trực tiếp xuống hang nước này (từ khi được phát hiện).

Với tin tức thời sự là vậy, còn với công việc hàng ngày, áp lực với các cán bộ thông tin cơ sở cũng vô cùng vất vả. Cụ thể, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Hòa An (hiện có 42 xóm, tổ dân phố, trong đó có 10 xóm đặc biệt khó khăn), khối lượng công việc tăng lên trong khi nhân sự giảm đi. Tuy nhiên, nhận thức thông tin chính là "chìa khóa" thoát nghèo của đồng bào nên chị Lan cũng như đội ngũ làm công tác báo chí - truyền thông cơ sở vẫn kiên trì bám địa bàn.

Từ ghi hình, viết tin, dựng video đến quản trị nền tảng số, chị Lan cùng đồng nghiệp luôn nỗ lực hết mình để đưa thông tin đến với người dân nhanh nhất.

Không chỉ viết tin hay, dựng hình giỏi, việc đổi mới phương thức đưa tin cũng là vấn đề mới. Cụ thể, tại Hòa An hiện nay, một trong những kênh giảm nghèo thông tin hiện đại và hiệu quả nhất chính là "Trang thông tin điện tử xã Hòa An", đang thu hút gần 15.000 lượt truy cập. Thông tin về kinh tế, văn hóa, xã hội, các dự án phát triển (kinh tế - xã hội, du lịch, an ninh quốc phòng...) của địa phương hay những vấn đề nóng người dân quan tâm đều được cập nhật thường xuyên mỗi ngày.

Đáng chú ý, hoạt động truyền thông tại Hòa An không theo cách "áp đặt" một chiều. Tại các kênh truyền thông, người dân có thể bình luận, phản ánh ý kiến, đặt câu hỏi ngay trên các nền tảng số. Chính quyền địa phương cũng kịp thời giải đáp, cung cấp thông tin chính thống và làm rõ những nội dung còn chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ. Nhờ đó, khoảng cách giữa chính quyền và người dân tại Hòa An ngày càng được rút ngắn.

Không chỉ truyền tải thông tin, các nền tảng số của Hòa An còn trở thành kênh quảng bá nông sản, giới thiệu những mô hình sản xuất hiệu quả và là các đầu mối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Thông qua những bản tin vắn, những đoạn video clip hay các phiên livestream giới thiệu nông sản sạch, cầu nối thông tin tiêu thụ - sản phẩm/ nông sản của người dân Hòa An đã và đang vươn tới mọi miền của Tổ quốc.

Mỗi bài viết, mỗi khuôn hình, mỗi bản tin được truyền đi không chỉ mang theo thông tin mà còn mang theo cả tri thức và niềm tin.

Bền bỉ trên những cung đường biên giới, những bản làng xa xôi hay những vùng núi đá hiểm trở, dấu chân của người làm báo vẫn hiện diện mỗi ngày.

Ông Trần Hoài Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng đánh giá: Những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh (Từ vùng mía Phục Hòa, vùng hạt dẻ Trùng Khánh đến vùng thạch đen Thạch An…), nhiều mô hình phát triển kinh tế - xã hội, nhiều câu chuyện thoát nghèo thành công được lan tỏa rộng rãi. Các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng Tày, tiếng Mông, tiếng Dao tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc đưa thông tin chính thống đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, tại một tỉnh biên giới có đường biên dài hơn 333km như Cao Bằng, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới và xây dựng đời sống văn hóa mới.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, ông Trần Hoài Nam lưu ý thời gian tới, vai trò của báo chí không chỉ dừng lại ở việc đưa tin nhanh hơn mà còn phải tạo ra những nội dung có giá trị, có chiều sâu và thực sự hữu ích đối với cộng đồng.

Từ lòng hang sâu nơi vùng hạn đến những bản làng xa xôi nơi biên cương Tổ quốc, hành trình tác nghiệp của những người làm báo Cao Bằng vẫn đang tiếp diễn mỗi ngày. Mỗi bài viết, mỗi khuôn hình, mỗi bản tin được truyền đi không chỉ mang theo thông tin mà còn mang theo cả tri thức và niềm tin.

Khi những "vùng trũng thông tin" dần được lấp đầy, người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Cao Bằng sẽ có thêm động lực để giảm nghèo bền vững, vươn tới những khát vọng lớn lao hơn.