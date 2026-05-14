Theo Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2026 (Kế hoạch số 1026) được ban hành mới đây, UBND tỉnh Cao Bằng xác định năm nay là thời điểm chuyển trọng tâm từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực hiện, giám sát và đo lường kết quả đầu ra; tạo chuyển biến thực chất trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, gắn liền với việc cải thiện chất lượng phục vụ người dân.

Chính quyền tỉnh Cao Bằng đang hướng tới mục tiêu cốt lõi là tạo chuyển biến thực chất trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, gắn liền với việc cải thiện chất lượng phục vụ người dân.

Tỉnh kỳ vọng năm 2026, kinh tế số sẽ đóng góp tối thiểu 09% vào GRDP, trong khi tổng tỷ trọng đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt 10%; phấn đấu 100% thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh; 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến; Tối thiểu 80% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các TTHC liên quan sản xuất, kinh doanh chỉ phải cung cấp một lần cho cơ quan nhà nước...

Để giúp người dân thoát khỏi tình trạng "nghèo thông tin" trong kỷ nguyên số, Cao Bằng tập trung mạnh mẽ vào hai trụ cột: hạ tầng và kỹ năng.

Về hạ tầng, tỉnh phấn đấu tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 60% dân số, tạo điều kiện cho người dân kể cả ở vùng sâu, vùng xa cũng có thể tiếp cận thông tin nhanh chóng.

Về kỹ năng, tỉnh đặt mục tiêu ít nhất 80% cán bộ, công chức được đào tạo kỹ năng số và 50% cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin được bồi dưỡng về quản trị dữ liệu; tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu 95%.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thông qua đa dạng hình thức, trong đó có các nền tảng đào tạo trực tuyến, thúc đẩy học tập trên các nền tảng số. Đặc biệt, tỉnh sẽ triển khai chữ ký số miễn phí cho toàn dân trên ứng dụng VNeID để thúc đẩy giao dịch điện tử. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Cao Bằng, cùng các sở, ban, ngành, UBND cấp xã nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trong năm 2026 thông qua các chuyên trang, chuyên mục, trang thông tin điện tử...

Để kế hoạch không chỉ nằm trên giấy, UBND tỉnh yêu cầu thiết lập cơ chế giám sát thường xuyên thông qua hệ thống trực tuyến theodoinq.dcs.vn. Người đứng đầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường phải trực tiếp lãnh đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 tại đơn vị mình.

Với sự đầu tư đồng bộ từ hạ tầng đến con người, Cao Bằng đang nỗ lực xóa khoảng cách số, giúp người dân và doanh nghiệp chủ động khai thác cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương nhanh và bền vững.