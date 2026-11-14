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TRUNG QUỐC – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một bé gái treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ tầng 10 của một tòa nhà cao tầng, trước khi được người bên trong kịp thời kéo trở lại, khiến người xem không khỏi thót tim.