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Thứ Ba, 10/11/2026 - 14:05

Đi bộ trên vỉa hè, nam thanh niên bị lốp ô tô văng trúng, ngã nhào xuống đất

Đinh Tuấn

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CHILE – Đoạn video ghi lại sự việc hy hữu khi một nam thanh niên 19 tuổi đang đi bộ trên vỉa hè thì bất ngờ bị một chiếc lốp ô tô từ trên cao văng xuống, đập trúng người khiến nạn nhân ngã nhào xuống đường.

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