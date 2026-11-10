Đi bộ trên vỉa hè, nam thanh niên bị lốp ô tô văng trúng, ngã nhào xuống đất

CHILE – Đoạn video ghi lại sự việc hy hữu khi một nam thanh niên 19 tuổi đang đi bộ trên vỉa hè thì bất ngờ bị một chiếc lốp ô tô từ trên cao văng xuống, đập trúng người khiến nạn nhân ngã nhào xuống đường.