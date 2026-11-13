ẤN ĐỘ – Một phi công dù lượn bị mắc kẹt trên đường dây điện cao thế ở độ cao gần 100 mét, buộc lực lượng cứu hộ phải huy động cần cẩu cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để giải cứu sau gần 3 giờ.