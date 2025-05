Theo tờ Independent, Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp có một chiếc chuyên cơ mới, nhưng không phải là một chiếc máy bay mới. Đây là một chiếc máy bay cũ được chính quyền Mỹ mua lại để tạm thời thay thế Không lực Một.

Theo The Independent, New York Post | Video: Wion, New York Post, Fox...