MALAYSIA – Bị cảnh sát truy đuổi trên cao tốc, tài xế xe van bất ngờ dừng lại tại trạm thu phí để thanh toán phí đường bộ. Sau đó, người này tông gãy thanh chắn, tiếp tục bỏ chạy hơn 25km nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát bắt giữ.