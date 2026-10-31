Trước tình trạng ô nhiễm không khí, chạy bộ trong trung tâm thương mại trở thành lựa chọn thay thế cho hoạt động ngoài trời, thu hút sự quan tâm của các runner tại Singapore và Malaysia.

Việc đưa hoạt động chạy bộ vào trung tâm thương mại mở ra một cách tập luyện khác biệt, tận dụng không gian mua sắm thành địa điểm vận động. Dù những vòng chạy lặp lại có thể gây cảm giác đơn điệu, đây vẫn là giải pháp tình thế hợp lý giúp người tham gia duy trì thói quen vận động, hạn chế tiếp xúc với khói bụi và kết nối cộng đồng runner trong điều kiện môi trường bất lợi.