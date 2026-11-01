BA LAN – Một xe tải chở dầu mắc kẹt trên đường ray khi đi qua đường ngang giữa lúc giao thông ùn tắc. Chiếc xe chỉ kịp thoát khỏi đường ray vài giây trước khi đoàn tàu lao tới, tránh được vụ va chạm trong gang tấc.