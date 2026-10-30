Thị trường đồ trang trí Halloween tại TPHCM đang trở nên sôi động với nhiều sản phẩm đa dạng về mẫu mã và kích thước.

Năm nay, bên cạnh các món đồ hóa trang Halloween quen thuộc như nón phù thủy, áo choàng, mặt nạ,... nhiều siêu thị, nhà sách tại TPHCM còn trưng bày các loại bí ngô tươi với hình dáng, kích thước độc đáo, thu hút khách hàng.