Giữa không gian xanh mát của công viên Tao Đàn (TPHCM), một góc nhỏ được biến thành lớp học đàn violin ngoài trời. Tại đây, người yêu thích nhạc cụ này có thể học đàn, luyện tập và chia sẻ kinh nghiệm hoàn toàn miễn phí.

Sau khoảng 10 năm hoạt động, cộng đồng này đã thu hút hơn 50.000 thành viên trên mạng xã hội. Riêng các buổi sinh hoạt tại TPHCM thường có khoảng 40-50 người tham gia. Bên cạnh luyện đàn violin, các thành viên chơi thành thạo còn cùng nhau biểu diễn phục vụ miễn phí tại các bệnh viện.