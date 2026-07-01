Tối 1/7, tại khu vực trước trụ sở UBND TPHCM, chương trình biểu diễn công nghệ 3D Mapping thu hút đông đảo người dân, du khách đến theo dõi.

Điểm nhấn chương trình là màn trình diễn 3D Mapping trên mặt tiền trụ sở UBND TPHCM. Công trình kiến trúc hơn 100 năm tuổi trở thành "màn hình" khổng lồ với hàng triệu điểm sáng chuyển động theo nền nhạc. Các hiệu ứng đồ họa hiện đại phủ kín mặt tiền tòa nhà, tạo chuyển động sống động bằng những dải ánh sáng đa sắc, hiệu ứng hạt sáng và đồ họa không gian.