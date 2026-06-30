TPHCM: Dự án cầu đường hơn 6.000 tỷ sắp khởi công, xóa cảnh đi đường vòng

Dự án cầu đường Bình Tiên với tổng vốn đầu tư gần 6.300 tỷ đồng dự kiến khởi công trong quý III/2026, được kỳ vọng giúp người dân khu nam TPHCM thoát cảnh đi đường vòng và giảm áp lực kẹt xe kéo dài nhiều năm nay.