Trước thông tin này, nhiều người dân mong dự án cầu đường Bình Tiên sớm được triển khai để đỡ vất vả đi lại, đồng thời có chính sách bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng để tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.