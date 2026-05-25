Tối 24/5 (mùng 8/4 Âm lịch) hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân TPHCM trang nghiêm cung rước tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh từ tổ đình Ấn Quang về chùa Việt Nam Quốc Tự.

Theo ghi nhận của VietNamNet, sau khi thực hiện nghi thức rước Phật, khoảng 20 giờ, Chư tôn giáo phẩm cùng đông đảo phật tử cử hành nghi thức tắm Phật. Đây là nghi lễ chính thức mở màn tuần lễ Phật đản năm 2026.