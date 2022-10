Bình An khóc trong lễ rước dâu Á hậu Phương Nga

Trong lễ ăn hỏi sáng 6/10, chú rể Bình An rơi nước mắt vì xúc động khi tới nhà gái đón dâu.

Hoa hậu Ngọc Hân đăng tải video ghi lại toàn cảnh lễ ăn hỏi của Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An sáng 6/10. Ngọc Hân có mặt tại nhà Phương Nga từ sớm. Cô cho biết, toàn bộ áo dài trong lễ ăn hỏi của cặp đôi Bình An - Phương Nga do tự tay cô chuẩn bị trong suốt nhiều tháng. Trong giây phút chụp hình chung với mọi người, Bình An đã rơi nước mắt vì xúc động. Phương Nga cười tươi an ủi chồng một cách ngọt ngào.

Sáng 6/10, lễ ăn hỏi của diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga diễn ra tại Hà Nội. Cô dâu chú rể vô cùng xứng đôi vừa lứa trong bộ áo dài đỏ do Ngọc Hân tự tay thiết kế.

Sau khi trao lễ tại nhà gái, Phương Nga được nhà trai đón dâu lấy ngày đưa về Phú Thọ.

Dàn phù dâu toàn những người bạn nổi tiếng của Phương Nga như Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà...

Hai diễn viên Đình Tú và Trọng Lân là người bạn thân thiết của chú rể. Họ có mặt từ sớm để làm phù rể cho Bình An, bê lễ đến nhà cô dâu.

Những người bạn thân của cô dâu Phương Nga cũng tranh thủ chụp ảnh trước khi nhà trai tới.

Phương Nga xinh đẹp dịu dàng trong tà áo dài xanh cho chính Ngọc Hân may.

Bình An - Phương Nga cười tươi rạng rỡ, hạnh phúc trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè.

Cô dâu Phương Nga không giấu nổi niềm hạnh phúc trong ngày đặc biệt.