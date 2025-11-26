Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục với mục tiêu tạo cơ hội học tập cho mọi người dân, bất kể nơi sinh sống hay điều kiện kinh tế. Nền tảng chính sách và hạ tầng kết nối đã có bước tiến dài, song khoảng cách số vẫn còn cao.

Chính phủ đã xác định giáo dục là lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030 theo Quyết định 749/2020. Năm 2022, Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục – đào tạo (Quyết định 131/2022) ra đời, đặt mục tiêu xây dựng kho học liệu số quốc gia, tăng tỷ lệ học trực tuyến ở mọi cấp và phổ cập kỹ năng số cho giáo viên, học sinh. Khối giáo dục nghề nghiệp có đề án riêng (Quyết định 2222/2021) với mục tiêu chuẩn hóa hạ tầng và nội dung. Nhiều địa phương đã triển khai nền tảng dạy học trực tuyến, như TP HCM có kho học liệu với hơn 7.000 bài học và 2.000 video giảng dạy, phục vụ hàng trăm nghìn học sinh.

Theo báo cáo Digital 2025 của DataReportal, Việt Nam hiện có khoảng 79,8 triệu người dùng internet, tương đương 78,8% dân số, nghĩa là hơn 21 triệu người vẫn chưa tiếp cận được mạng. Kết nối di động băng rộng đạt 127 triệu thuê bao, tương đương 126% dân số, và tất cả đều dùng 3G, 4G hoặc 5G. Tốc độ truy cập cũng cải thiện mạnh, trung bình 75,7 Mbps trên di động và 154 Mbps với mạng cố định, tăng lần lượt 60,9% và 46,6% so với năm trước. Khoảng 82,2% hộ gia đình có cáp quang FTTH, mức cao trong khu vực. Tuy nhiên, nhóm dân cư chưa tiếp cận internet vẫn tập trung nhiều ở vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi và hộ nghèo, phản ánh thách thức thu hẹp khoảng cách số.