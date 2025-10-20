Tổ chức giáo dục EMG Education lần thứ 2 nhận giải ICDL Premier Partner tại diễn đàn Năng lực công nghệ số khu vực châu Á 2025.

Diễn đàn Năng lực công nghệ số khu vực châu Á năm 2025 (ICDL Asia Digital Literacy 2025) diễn ra tại Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Sự kiện thường niên này nhằm thúc đẩy nhận thức về kỹ năng số, đồng thời tạo diễn đàn để các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia công nghệ và đơn vị đào tạo chia sẻ ứng dụng thực tiễn của kỹ năng và giáo dục số trong khu vực châu Á cũng như thảo luận về xu hướng mới của ngành công nghệ thông tin toàn cầu.

Đoàn Việt Nam được vinh danh cho các hạng mục giải thưởng

Đoàn đại biểu Việt Nam còn có hai đại diện tiêu biểu là các giáo viên giảng dạy chương trình Tin học quốc tế ICDL Digital Student theo Đề án 762 của UBND TPHCM được trao giải thưởng Nhà giáo dục số – ICDL Digital Educator Award.

Hai giáo viên được vinh danh năm nay gồm cô Cao Nguyễn Thảo Nguyên (Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm) và cô Nguyễn Thị Hậu (Trường THCS Hoa Lư). Giải thưởng Nhà giáo dục số nhằm khuyến khích và trao quyền cho đội ngũ giáo viên, giảng viên có năng lực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông trong giảng dạy, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực số và chất lượng dạy – học trong các cơ sở giáo dục.

Đoàn đại biểu Việt Nam tại diễn đàn

Những thành tích trên thể hiện quyết tâm của ngành giáo dục TPHCM trong việc thực hiện Đề án 762 của UBND TPHCM về “Nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021–2030”.