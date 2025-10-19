Brazil: Luật mới cho phép mua bán đất công tại São Paulo

Luật mới của thành phố São Paulo (Brazil) gây tranh cãi khi chính quyền cho phép mua bán và đấu giá các khu vực công cộng, thậm chí cả đường phố cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tư nhân.