Mặt trái của trào lưu chi bộn tiền để sinh ra những đứa trẻ thiên tài

Một trào lưu mới về việc sinh con đang nở rộ giữa trung tâm công nghệ thế giới - Thung lũng Silicon. Nhiều cặp vợ chồng sẵn sàng chi tới 50.000 USD để sàng lọc, kiểm tra chỉ số IQ dự đoán của phối thai để có những em bé "siêu trí tuệ".