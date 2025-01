Sở hữu 3 vườn cam Xã Đoài rộng khoảng 0,5ha với 400 gốc, những ngày này, ông Phan Công Hưởng (xóm Yên Phúc, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) tất bật cả ngày để chăm sóc hàng trăm gốc cam bắt đầu vào vụ thu hoạch.

Là một trong những vườn cam lớn trên địa bàn xã nhưng năm nay, gia đình ông Hưởng thất thu vì số lượng cam rụng quá nhiều từ giữa vụ.

Vườn cam Xã Đoài của gia đình ông Phan Công Hưởng bị rụng hàng nghìn quả. Ảnh: Việt Hòa

Ông Hưởng cho biết, chưa năm nào cam rụng nhiều như vậy. Có cây đã rụng hơn nửa số quả, có cây rụng đến 90% mà chưa rõ nguyên nhân.

Một số chuyên gia, cán bộ có về kiểm tra và nghi ngờ do sương muối là tác nhân vì cây cam vẫn xanh tốt, không bị sâu bệnh hay vàng lá.

“Do cam rụng quá nhiều nên tôi không dám nhận tiền cọc của khách. Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn khoảng 4.000 quả để cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Dự kiến, thu nhập của gia đình khoảng hơn 300 triệu đồng, giảm tới 3/4 so với các vụ trước”, ông Hưởng nói.

Thu nhập từ cam "tiến vua" của gia đình ông Hưởng giảm 3/4 so với các năm trước. Ảnh: Việt Hòa

Tương tự gia đình ông Hưởng, nhiều vườn cam của các hộ dân trong xã Nghi Diên cũng xảy ra tình trạng cam rụng với số lượng lớn khiến người dân đứng ngồi không yên.

Trước đây, vườn cam 50 gốc của gia đình ông Nguyễn Văn Thọ cứ mỗi dịp Tết đến cho thu nhập từ 250-350 triệu đồng.

“Khi mới ra quả, vườn cam sai trĩu, rất đẹp mắt. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, cam bắt đầu có hiện tượng rụng hàng loạt. Giờ trong vườn chỉ còn khoảng hơn 2.000 quả để bán vào dịp Tết”, ông Thọ chia sẻ.

Các quả cam cuống đã bị thối và chuẩn bị rơi rụng. Ảnh: Việt Hòa

"Một quả cam có giá từ 70.000 đến 80.000 đồng. Khách có đến đặt cọc nhưng tôi không dám nhận vì sợ cam rụng đến Tết không đủ mà giao cho khách", ông Thọ lo lắng.

Theo bà Nguyễn Thị Thiết, cán bộ nông nghiệp xã Nghi Diên, toàn xã hiện trồng khoảng 30ha cam Xã Đoài. Trong đó, có 20ha ở hai trang trại cam lớn, còn lại 10ha nằm rải rác trong các vườn nhà của 50 hộ dân.

"Cam năm nay rụng khá nhiều dẫn đến sản lượng giảm hơn 50% so với dự kiến, do đó người dân thất thu so với các năm trước”, bà Thiết cho hay.

Cam rụng hàng loạt từ giữa vụ khiến người trồng ở xã Nghi Diên thất thu. Ảnh: Việt Hòa

Theo người dân nơi đây, cam Xã Đoài là loại trái cây rất nổi tiếng, từng là sản vật tiến vua thời xa xưa. Quả cam màu vàng tươi, ruột vàng, có hương vị đặc biệt hiếm nơi sánh được.

Hiện giống cam này được bán theo quả, giá từ 70.000-80.000 đồng/quả và sẽ tăng nhẹ dịp cận Tết. Cam thường được nhiều người lựa chọn bày mâm ngũ quả hoặc làm quà biếu.