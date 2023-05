CẢNH SẮC TUYỆT ĐẸP KHẮP VIỆT NAM

Cách đây ít ngày, chuyên trang du lịch nổi tiếng The Travel (Canada) vừa công bố danh sách top 10 địa điểm du lịch phổ biến nhất trên thế giới, trong đó có thành phố Hội An (Quảng Nam). Còn hồi tháng 1 vừa qua, tạp chí du lịch nổi tiếng Travel + Leisure của Mỹ đánh giá đô thị cổ Hội An là một trong 25 thành phố đẹp nhất thế giới. Tạp chí này còn ví Hội An như “một viên ngọc nhỏ”, là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Việt Nam.

Với nhiều sản phẩm du lịch mới đặc sắc, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29/4 đến 3/5, du lịch thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ khách lưu trú. Tỉnh này đã đón khoảng 245.000 lượt khách tham quan, lưu trú, trong đó khách lưu trú ước đạt 70.000 lượt, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất sử dụng phòng trên địa bàn đạt 85 đến 95%