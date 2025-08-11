Cầu treo bất ngờ đứt cáp, hàng chục người thương vong

TRUNG QUỐC - Chiều 6/8, một cây cầu treo tại Khu thắng cảnh Xiata, Tân Cương bất ngờ đứt cáp, khiến 29 người rơi từ độ cao khoảng 5m xuống dòng sông cạn đầy sỏi đá.