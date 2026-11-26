CHILE – Du khách người Đức trải qua phen thót tim khi cây cầu treo bất ngờ rung lắc dữ dội dưới sức gió giật mạnh, buộc anh phải bám chặt dây cáp để giữ thăng bằng, tránh bị hất văng khỏi cầu.