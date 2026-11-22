MEXICO – Một chiếc máy bay bất ngờ chệch khỏi đường băng, lao qua hàng rào sân bay rồi trượt lên lề đường cao tốc và bốc cháy dữ dội. May mắn, cả 6 người trên máy bay đều sống sót sau vụ tai nạn.